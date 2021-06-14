2021/06/14 | 19:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اهتمام الحكومة الكبير بملف المختطفين من النساء والأطفال الإيزيديين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل مجموعة من الإيزيديات الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، ممن يخضعن لبرنامج رعاية حكومية في العاصمة بغداد"، لافتا إلى أن "الكاظمي استمع باهتمام إلى معاناتهن ومشاكلهن، ووجه وزيرة الهجرة والمهجرين والأمانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة احتياجاتهن، والإسراع في تلبية متطلبات جميع النازحين وعلى وجه الخصوص الناجيات الإيزيديات".

وأضاف، أن "الكاظمي أكد اهتمام الحكومة الكبير بملف المختطفين من النساء والأطفال الإيزيديين، وبين أن الأمور لن تستقر ما لم يتم تحرير جميع المختطفين، وتعزيز السلم الأهلي وإعادة تأهيل مناطق أهلنا الإيزيديين وتعويضهم عما عانوه بسبب وحشية الإرهاب".

وأبدت الناجيات وفقا للبيان، "تثمينهن لجهود الحكومة في إقرار قانون الناجيات الإيزيديات، والذي يعد من القوانين المهمة ولاقى ترحيبا دوليا كبيرا، حيث يتضمن تعويضات للناجيات، والعمل على دمجهن في المجتمع بعد إعادة تأهيلهن صحيا ونفسيا، وهذا ما تعمل عليه الحكومة عبر مؤسساتها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد اهتمام الحكومة بملف المختطفين من النساء والأطفال الإيزيديين) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد اهتمام الحكومة بملف المختطفين من النساء والأطفال الإيزيديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).