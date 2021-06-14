2021/06/14 | 19:47 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد

الأثنين 14 يونيو 2021 | 07:29 مساءً | عدد القراءات : 19

ذي قار: المصفى النفطي سيوفر 3500 فرصة عمل

اكد النائب الاول لمحافظ ذي قار محمد هادي الغزي ان مشروع مصفى ذي قار النفطي الاستثماري سيوفر فرص عمل تصل الى 3500 خلال السنوات الاولى من انشائه.





وذكر محمد هادي الغزي لوسائل إعلام محلية ان مشروع المصفى النفطي الاستثماري في المحافظة يعد اكبر مصفى نفطي على مستوى العراق والذي تم توقيع العقد الاولي له.

واضاف، انه سيوفر قرابة 3500 فرصة عمل بشكل أولي خلال الاربع سنوات الاولى من انشائه فضلا عن فتح افاق جديدة في مجال الاستثمار بقطاعات مختلفة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: المصفى النفطي سيوفر 3500 فرصة عمل) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: المصفى النفطي سيوفر 3500 فرصة عمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).