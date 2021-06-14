وفد امني عراقي يزور شنكال قريبا

2021/06/14 | 19:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الداخلية الاتحادي عثمان الغانمي اليوم الاثنين مع قوة امنية في الموصل، الية حماية منطقتي شنكال ومخمور، مضيفا، انه سيتم تكليف قوة من الشرطة لحماية الامن في منطقة شنكال.

وقال الغانمي، ان وفدا امنيا عراقيا سيزور في الايام المقبلة منطقة شنكال للاطلاع عن كثب على الوضع الامني والتطورات في المنطقة.

واشار وزير الداخلية الى انه تم تعيين ثلاثة الاف عنصر جديد من الشرطة للقيام بواجب حماية المنطقة.

يذكر ان اتفاقا تم توقيعه في السابق بين حكومة اقليم كوردستان وبغداد لحماية منطقة شنكال، الا ان الاتفاق لم يدخل حتى الان حيز التنفيذ.

PUKmedia بيار اميدي

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