2021/06/14 | 20:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تمهد الاستقالة الرسمية لرئيسة الوزراء في إيرلندا الشمالية، الوحدوية ارلين فوستر، اليوم الإثنين، لعملية انتقالية غير واضحة في المقاطعة البريطانية بسبب انقسامات مع الجمهوريين تضاف إلى التوتر المرتبط ببريكست.وعلى خلفية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسميا..



رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية تستقيل من منصبها المركز الخبري الوطني.

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