الكاظمي يؤكد اهتمام الحكومة بملف الايزيديات

2021/06/14 | 20:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اهتمام الحكومة بملف المختطفين من الايزيديات، موجها بمتابعة احتياجاتهن والإسراع في تلبية متطلبات جميع النازحين.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منه، إن "رئيس مجلس الوزراء استقبل بمكتبه مجموعة من الايزيديات الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، ممن يخضعن لبرنامج رعاية حكومية في العاصمة بغداد".

وأضاف، أن "الكاظمي استمع باهتمام الى معاناتهن ومشاكلهن"، موجها وزيرة الهجرة والمهجرين والامانة العامة لمجلس الوزراء بمتابعة احتياجاتهن، والاسراع في تلبية متطلبات جميع النازحين وعلى وجه الخصوص الناجيات الايزيديات" .

واكد الكاظمي بحسب البيان، "اهتمام الحكومة الكبير بملف المختطفين من النساء والاطفال الايزيديين"، مبينا أن "الامور لن تستقر مالم يتم تحرير جميع المختطفين، وتعزيز السلم الأهلي واعادة تاهيل مناطق اهلنا الايزيديين وتعويضهم عما عانوه بسبب وحشية الإرهاب".

من جانبها ابدت الناجيات تثمينهن لـ"جهود الحكومة في اقرار قانون الناجيات الايزيديات، والذي يعد من القوانين المهمة ولاقى ترحيبا دوليا كبيرا، حيث يتضمن تعويضات للناجيات، والعمل على دمجهن في المجتمع بعد اعادة تاهيلهن صحيا ونفسيا، وهذا ما تعمل عليه الحكومة عبر مؤسساتها".

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