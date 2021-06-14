اعتقال ثلاثة اشخاص في بابل يوهمون المواطنين بالتعيينات على ملاك وزارة الداخلية

2021/06/14 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعتقلت مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة بابل ثلاثة اشخاص يوهمون المواطنين بالتعيينات على ملاك وزارة الداخلية.وذكر الجهاز في بيان ان : احدهم يدعي انه يمتلك رتبة عسكرية في جهاز مكافحة الارهاب، اذ يقومون بتزوير الكتب والاوامر الادارية الصادرة عن وزارة الداخلية (قيادة الشرطة الاتحادية) لأجل الايقاع بالمواطنين مقابل استحصال الاموال منهم.واضاف : تم تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات نصب واحتيال على المواطنين، وتمت إحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم./انتهى3

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