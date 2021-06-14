حلف الأطلسي يدعو إيران لوقف الأنشطة الباليستية

2021/06/14 | 20:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعا قادة حلف شمال الأطلسي إيران إلى وقف كل أنشطة الصواريخ الباليستية.واتفق القادة في بيانهم الختامي، اليوم الإثنين،على تعزيز دفاعهم المشترك ضد كل التهديدات من كل الجهات.وعبروا خلال قمتهم السنوية في بروكس عن قلقهم حيال طموحات الصين المعلنة والتهديد المتنامي الذي يشكله تعزيز روسيا لترسانتها العسكرية.وأطلق الحلفاء مراجعة للمفهوم الاستراتيجي للحلف الذي اعتمد العام 2010 وذلك لمواجهة التهديدات الجديدة في الفضاء والفضاء الإلكتروني.والتزموا أيضا دعم أفغانستان بعد انسحاب آخر جنود مهمة التدريب التابعة للحلف.ويلتقي الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي شارك الاثنين في أول قمة للحلف الأطلسي بعد انتخابه، نظيره الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء في جنيف، في المرحلة الأخيرة من جولته الأوروبية التي شارك خلالها في قمة لمجموعة السبع في بريطانيا، تلتها قمة لحلف الأطلسي، تعقبها قمة مع رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي الثلاثاء في بروكسل./انتهى3

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