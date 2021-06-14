الكاظمي يوجه وزير الشباب بمتابعة استعدادات المنتخب العراقي لمباراة ايران

2021/06/14 | 20:05 - المصدر: وكالة ناس

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الكاظمي يوجه وزير الشباب المتواجد حاليا في البحرين بمتابعة استعدادات المنتخب العراقي لمباراة ايران وتقديم جميع ما يحتاجه من دعم

يتبع...

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