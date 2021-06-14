الانضباط تصدر حزمة من العقوبات ضد لاعب بأحد الفرق الجماهيرية

2021/06/14 | 20:06 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اصدرت لجنة الانضباط في الهيأة التطبيعية، اليوم الاثنين، حزمة من العقوبات ضد لاعب بأحد الفرق الجماهيرية.وذكرت في بيان، انه “تم عقد اجتماع لمناقشة اعتراضات الأندية والإساءات التي حصلت في بعض المباريات، وكما يلي: بعد الاطلاع على المقطع الفيديوي المتلفز لمباراة الشرطة والزوراء لحساب نصف نهائي الكأس، تبين لدى اللجنة وجود تصرفٍ غير رياضي […]

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