2021/06/14 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رصد سكان محليون وباحثون مهتمون بالبيئة، تحول لون الجليد فوق بعض المناطق من جبال الألب إلى اللون الأحمر، في ظاهرة انتشرت قبل أشهر وأثارت حيرة وقلق العلماء.

ويطلق بعض السكان المحليون في جبال الألب ب‍سويسرا على هذه الظاهرة “ثلج البطيخ” أو “الجليد الدامي”.

أما السبب العلمي للظاهرة وفقا لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، فهو انتشار كبير لنوع من الطحالب فوق الجليد، في حين ما يزال البحث مستمرا عن المزيد من المعلومات.

وتحدثت الصحيفة عن رصد تكاثر الطحالب الثلجية بشكل مكثف، على مساحات واسعة من منحدرات جبال الألب.

وذكر بحث نشرت نتائجه مجلة “فرونتيرز إن بلانت ساينس” العلمية، أن الانتشار غير المعتاد للطحالب سببه تراجع الأنهار الجليدية في المنطقة.

إلا أن انتشار “الجليد الدامي” يثير مخاوف من أن الثلوج قد تمتص المزيد من الحرارة، مما يسرع وتيرة ذوبانها ويزيد من التأثيرات الضارة على البيئة.

وفي حين أن الاحتباس الحراري قد ساعة في ظهور طحالب في البيئات المرتفعة، فإن العواقب طويلة المدى لهذه الظاهرة “لن تكون صديقة للكائنات الحية” وفق تحذير العلماء الذي نقلته المجلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“الجليد الدامي”.. ظاهرة جديدة في أوروبا تثير قلق العلماء) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“الجليد الدامي”.. ظاهرة جديدة في أوروبا تثير قلق العلماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).