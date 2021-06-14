العراق والسودان يبحثان ازمة سد النهضة وتداعياتها على المنطقة

2021/06/14 | 20:13 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الاثنين، مع نظيرته السودانية مريم الصادق المهدي، ازمة سد النهضة وتداعياتها على المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي، ان “وزير الخارجية فؤاد حسين، التقى اليوم الاثنين، بوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، على هامش زيارته للدوحة للمشاركة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب الذي تستضيفه دولة قطر”.

واضافت انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بين البلدين الشقيقين، كما جرى مناقشة أهم القضايا على الساحة الإقليمية وخاصة ازمة سد النهضة وتداعياتها على المنطقة”.

وتابع ان “الوزير اكد حرص العراق على أهميّة الحوار والمفاوضات لحل جميع المشاكل بالطرق القانونيّة والجلوس على طاولة الحوار للحيلولة لمنع التصعيد وإرساء السلم والأمن الدوليين”.

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