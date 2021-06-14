2021/06/14 | 20:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزير الخارجية يدعو دول جوار العراق لعقد حوار في بغداد لتقريب وجهات النظر » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 20:12

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