2021/06/14 | 20:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد يومين فقط من الدعوات لإزالة تمثال أبو جعفر المنصور في بغداد، صحا، أحمد الأعظمي، على دعوات بدت وكأنها من نفس المصدر، تدعو هذه المرة إلى شيء "أخطر بكثير" كما يقول، وقد يؤدي إلى "كارثة اجتماعية في العراق" كما يقول آخرون.

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