نواب: المواطنون امام طريقين…الذهاب الى انتخابات نزيهة ومستقلة او نتائج مزورة

2021/06/14 | 20:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالوا إن 40% من الناخبين لم يحدثوا بياناتهم بغداد- وعد الشمري: شكا نواب من كتل مختلفة، أمس الاثنين، من استمرار السلاح المنفلت، لافتين إلى أن الحكومة لم توفر لغاية الوقت الحالي المناخ المناسب للانتخابات، كما أكدوا أن 40% من العراقيين لم يتمكنوا من تحديث بياناتهم، ملمحين إلى أن المشاركة ستكون وفق هذه المعطيات متدنية للغاية....

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