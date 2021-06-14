رحيل سعدي يوسف بعد استحواذ مرض عضال على سنواته الأخيرة في لندن

2021/06/14 | 20:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر شعراء ” الجيل الضائع “ بغداد-الصباح الجديد توفي في العاصمة البريطانية الشاعر العراقي سعدي يوسف عن عمر يناهز الـ 87 عاما، وبعد معاناة مع مرض عضال في سنواته الأخيرة.ويعد سعدي يوسف أحد كبار الشعراء في العالم العربي خلال العقود الخمس الماضية وأحد أبرز الأصوات الشعرية في عالم الشعر من حيث التجربة الشعرية وغزارة ...

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