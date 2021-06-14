نائب: حكومة الإقليم لا يمكنها تسليم اقيام النفط الى سومو لأنها تبيعه ب 22 دولار

2021/06/14 | 20:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضح للصباح الجديد انها وقعت في خطأ تاريخي حين وقَّعت عليها السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي عد نائب ان حكومة الاقليم وقعت في خطأ تاريخي حين وقعت على تسليم اقيام النفط الى الحكومة الاتحاية.وكشف عضو لجنة المالية والاقتصاد في مجلس النواب العراقي هوشيار عبد الله في حديث للصباح الجديد عن الاسباب التي ...

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