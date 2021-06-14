الكاظمي يوجه بالإسراع في تلبية متطلبات جميع النازحين

2021/06/14 | 20:24 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اهتمام الحكومة بملف المختطفين من الايزيديات، موجها بمتابعة احتياجاتهن والإسراع في تلبية متطلبات جميع النازحين.وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “رئيس مجلس الوزراء استقبل بمكتبه مجموعة من الايزيديات الناجيات من عصابات داعش الإرهابية، ممن يخضعن لبرنامج رعاية حكومية …

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