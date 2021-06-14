الرحيل.. سعدي يوسف - مصطفى محمد غريب

2021/06/14 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصطفى_محمد_غريب " وتدق بيك بن دن دن" *خبرٌ جديد رحل ابن يوسف للجليدرحل الأخير الآخر في صك الحياةمن اين نبتدئ الحديث ؟ونقول سعدي لم تكن أنت الأخير اسلمت نفسك للقراروالورد في الساحات يحملهُ شراعفلم تزدولم تعدولم تجدْوالناس في الوعي الجديديتقاطرون الى النشيدوها هو التاريخ تحكمه الزنود !الا بصوتك خاتمة الوريدوكيف كان الانتظار على الرصيفوتشردتْ فيك ا ......





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