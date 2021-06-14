هيباتيا، بين تشارلز كينجزلي وعزازيل زيدان_ج2 - فريدة رمزي شاكر

2021/06/14 | 21:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فريدة_رمزي_شاكر في المقال الأول تم توثيق مقتل هيباتيا من المصادر البيزنطية والمصرية،وللقارئ معرفة أي المصادر أصدق..



لنرى الآن الفرق بين ماكتبه المؤرخ كنجزلي وبين عزازيل زيدان.



التي نقلها حرفياً عن رواية كنجزلي، بعد تغيير أسماء أبطالها.وصبغها بالصبغة الإسلامية!_ كينجزلي في روايته، أنصف البابا كيرلس رغم تحامله على المسيحيين ، قائلاً )إنهم يبغضونها، وينسبون إليها جرائم رهيبة، ولقد كانوا يدبرون الهجوم على منزله ......





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