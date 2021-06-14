انخفاض أسعار الدولار مع إغلاق بورصة بغداد

2021/06/14 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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انخفض سعر صرف الدولار، يوم الاثنين، مع إغلاق البورصة الرئيسية في بغداد.

وقالت مصادر اقتصادية إن "بورصة الكفاح والحارثية المركزية اغلقت في بغداد على 149600 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي".

وأوضحت المصادر أن "اسعار البيع والشراء انخفضت ايضا في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد؛ حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149000 دينار لكل 100 دولار امريكي.

هذا وسجلت الأسعار صباح اليوم 150200 دينار مقابل 100 دولار.

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