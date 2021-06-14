تطوير الجيش وأمور اخرى.. الأمن النيابية تستضيف وزير الدفاع

2021/06/14 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

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استضافت لجنة الامن والدفاع ولجنة التخطيط الاستراتيجي ، وزير الدفاع لمناقشة المنهاج الوزاري.

وقال بيان للجنة، ان "رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية النائب محمد رضا ال حيدر حضر الى لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي برئاسة النائب حازم الخالدي رئيس اللجنة وحضور اعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى ، ووزير الدفاع الفريق جمعة عناد والكادر المتقدم في الوزارة ".

واضاف، ان "الاجتماع عقد في القاعة الدستورية في مجلس النواب، وناقش المنهاج الوزاري الخاص بوزارة الدفاع وفق ما ورد من الحكومة ، حيث سجلت اللجنة تحفظها عن عدم تقديم الحكومة حتى الآن برنامج حكومي يشمل خططها ومشاريعها بشأن تطوير الجيش والمنظومة الأمنية في البلد على كافة الأصعدة".

وتابع، انه "انصبت مداخلات النواب بشأن خطة الوزارة لتطوير الجيش وآلية تسليحه ودور هيئة التصنيع الحربي في عملية التسليح وصيانة المعدات العسكرية وأعداد كوادر وطنية لذلك ، فضلاً عن إجراءات الوزارة في تأمين الحدود ومحاربة الفساد والإصلاح الإداري لسد الثغرات أمام الفاسدين".

واشار الى تقديم "وزير الدفاع شرحاً بشأن الأسئلة والاستفسارات الموجهة من قبل اللجنة والحضور والمشاكل والمعوقات التي تواجه الوزارة في ضل التخصيصات المالية المرصودة لها ضمن موازنة العام الحالي ، إضافة إلى واقع التصنيع الحربي واجراءات الوزارة لتطوير هذا القطاع المهم".

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