تحديد زي المنتخب العراقي في مباراته امام إيران (صورة)

2021/06/14 | 21:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة

حدد الزي الاخضر لمنتخبنا الوطني امام منتخب ايران في المباراة المقررة يوم غد الثلاثاء.

وسيلاقي منتخبنا الوطني نظيره الايراني يوم غد ضمن مباريات التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وفاز المنتخب الوطني، الجمعة الماضية، بهدف نظيف على حساب منتخب هونج كونج في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

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