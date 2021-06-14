سلوفاكيا تهزم بولندا بهدفين لهدف

2021/06/14 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / فاز المنتخب السلوفاكي على مضيفه المنتخب البولندي بهدفين لهدف ضمن مباريات الجولة الاولى للمجموعة الخامسة لبطولة الامم الاوربية / يورو 2020/.وسجل هدفي سلوفاكيا / البولندي تشيزني خطأ في مرماه / في الدقيقة 18 وميلان في الدقيقة 69.وسجل هدف بولندا كارول في الدقيقة 46 من المباراة./انتهى3

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