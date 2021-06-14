القبض على 10 عناصر من بقايا عصابات داعـش في مناطق مختلفة

2021/06/14 | 21:06 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا م اعلن جهاز مكافحة الارهاب القبض على ( 10 ) عناصر من بقايا عصابات داعـش .وذكر بيان للجهاز : ان صناديد الجهاز باشروا بسلسلة من الواجبات بدأها في مُحافظتي #كركوك و #صلاح_الدين حيث تم إلقاء القبض على عُنصرين من العصابات التكفيرية .واضاف : نفذت قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب واجبا نوعيا في صحراء الرطبة غرب مُحافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على (3) عناصر من بقايا عصابات داعـش الإرهابية لينطلق أبطالنا بعدها وعلى ضوء الاعترافات المستخلصة من العناصر الإرهابية الملقى القبض عليها نحو عدد من الأهداف في العاصمة #بغداد ومُحافظة الأنبار والتي أُطيح من خلالها بـ (5) إرهابيين ./انتهى3

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