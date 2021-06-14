2021/06/14 | 21:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بالعديد من الارهابيين في 4 محافظات) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جهاز مكافحة الإرهاب يطيح بالعديد من الارهابيين في 4 محافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).