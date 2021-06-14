2021/06/14 | 21:15 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الاثنين، الاطاحة بثلاثة اشخاص يوهمون المواطنين بالتعيينات على ملاك وزارة الداخلية في محافظة بابل.وذكر الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة بابل وبعد استحصال الموافقات القانونية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة تمكن من اعتقال ثلاثة اشخاص يوهمون المواطنين …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن الوطني يعلن الاطاحة بشبكة توهم المواطنين بالتعيينات first appeared on النور نيوز.

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