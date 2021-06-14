2021/06/14 | 21:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكدت وزارة الداخلية، اليوم الاثنين، استمرار جهود تشكيلاتها لمجابهة التهديدات وملاحقة المحرضين ومثيري الكراهية وإحالتهم إلى القضاء، فيما حذرت من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في التحريض.وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “القوات الأمنية مستمرة في جهودها لحماية كل المؤسسات والمواطنين من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: ستتم إحالة مثيري الكراهية إلى المحاكم المختصة first appeared on النور نيوز.

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