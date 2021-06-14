لبنان.. الحريري يستفتي جمهوره للاستمرار أو الاعتذار

2021/06/14 | 21:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرجت في اليومين الماضيين الكثير من الأخبار فيما خص تشكيل الحكومة في لبنان، وتزامنت مع حركة لافتة قام بها الرئيس المكلف، سعد الحريري، تحديداً زيارته لدار الفتوى ومشاركته في اجتماع المجلس الشرعي الأعلى بعد خلوة مع المفتي، عبد اللطيف دريان، فيما كانت الأنظار تتجه إلى احتمال اعتذار الحريري ليتبين أنه الاعتذار غير وارد، الآن.

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