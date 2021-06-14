لاهور شيخ جنكي: نستلهم الدروس من شجاعة الشهيد الصدر

2021/06/14 | 21:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني ان الشهيد السيد الصدر وقف بوجه أعتى دكتاتورية.

وقال لاهور شيخ جنكي في تغريدة على حسابه في تويتر اليوم الاثنين، "‏في ذكرى استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه (طاب ثراهم) على يد النظام البعثي المقبور، نستحضر بطولة وشجاعة ومواقف هذا السيد المقدام الذي وقف بوجه اعتى دكتاتورية ونستلهم منه الدروس بالوقوف دائما وابدا بجانب الحق ومقارعة الظلم والطغيان".

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