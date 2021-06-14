اعتقال 10 عناصر من

2021/06/14 | 21:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، القبض على 10 عناصر من بقايا داعش بعمليات في 4 محافظات....

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