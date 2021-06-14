"احذروا الفتنة الطائفية".. العصائب تعلق على الدعوات لاستهداف مرقد أبي حنيفة

2021/06/14 | 21:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عدّت عصائب اهل الحق، اليوم الاثنين، تعرض جامع أبي حنيفة النعمان لأي استهداف ، هو مقدمة لاستهداف باقي المقدسات الدينية في العراق.

وقال القيادي في العصائب، جواد الطليباوي، ان هذا التهديد هو "إذكاء الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي، محذرا "بشكل مباشر أمريكا وأذنابها من مغبة إعادة الفتنة الطائفية المقيتة بين أبناء الشعب العراقي".

وعبر عن الحرص "لوأد الفتنة الطائفية سنكون أول المدافعين عن مقدسات المسلمين في حال تعرضها لأي تهديدٍ أو خطر".

واوضح، انه "بعدما اصطف العراقيون صفاً واحداً في خندق العراق ثارت نائرة المتربصين وأعداء السلام، وذلك من خلال التهديد باستهداف صرح ديني تحترمه فئة كبيرة من المسلمين وهو مرقد النعمان بن ثابت".

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