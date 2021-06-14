مجلس الوزراء يُقرّر إدراج مشروع تطوير مداخل العاصمة بغداد ضمن الموازنة الاستثمارية وتوجيه الدعوات للشركات المختصة

2021/06/14 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قرّر مجلس الوزراء إدراج وزارة التخطيط، مشروع تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وبواباتها ضمن الموازنة الاستثمارية قبل تأريخ 30/6/2021، وتوجيه محافظة بغداد دعوة مباشرة إلى الشركات صاحبة الاختصاص؛ من أجل المباشرة الفعلية بتنفيذ المشروع قبل تأريخ 30/6/2021.وذكر بيان لامانة مجلس الوزراء اليوم ان , ذلك ياتي استناداً إلى ما جاء بتوصيات اللجنة المختصة بـ (متابعة تنفيذ إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة بغداد وشوارعها) خلال الجلسة السادسة المنعقدة بتأريخ 5/6/2021، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ".واضاف البيان :" ان التوصيات تضمنت ، أيضًا ، استحداث قسم بلدي لكل مدخل من مداخل محافظة بغداد، على أن تكون الأولوية بتنفيذ المشروع، للبوابات ومن ثَمَّ الطرق المتصلة بها"./انتهى2

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