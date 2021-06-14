2021/06/14 | 21:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/اعلنت مديرية شرطة محافظة النجف الأشرف القبض على شخصين بحوزتهما مادة الكريستال المخدرة ومسدس.وقالت المديرية في بيان ان دوريات شرطة النجدة ضبطت عجلة مثيرة للشك يستقلها شخصان وبعد تفتيش العجلة تم العثور على مادة الكرستال المخدرة وجهاز تعاطي المخدرات مع مسدس وعتاد حي تم التحقيق مع المتهمين واعترفا بحيازتهما للمواد”./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على شخصين بحوزتهما مسدس ومواد مخدرة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على شخصين بحوزتهما مسدس ومواد مخدرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).