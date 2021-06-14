العراق يدعو دول الجوار لعقد حوار في بغداد لحل جميع أزمات المنطقة

2021/06/14 | 21:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا وزيرُ الخارجية فؤاد حسين، دولَ الجوار لعقدِ حوار ٍ في بغداد لتقريبِ وجهاتِ النظر وتعزيز ِ آليةِ الحوار لحل جميع القضايا التي تهم المنطقة.

واكد حسين خلال لقائِه وزيرَ الخارجية المصري سامح شكري، بالدوحة، حرصَ العراق على تعزيز التشاور مع مصر بسببِ الدور الفعّال الذي تضطلع به في المنطقة، مشددا على أهميةِ عقدِ القمة الثلاثيّة بين العراق ومصر والأردن.

ودعا وزيرُ الخارجية العراقي، إلى عقدِ حوار ٍ يجمع دولَ الجوار العراقي في بغداد لتقريبِ وجهات النظر وتعزيز آليةِ الحوار والتفاوض ِ لحل جميع القضايا التي تُهم المنطقة.

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