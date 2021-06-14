2021/06/14 | 21:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الإثنين، عن إلقاء القبض على شبكة مكونة من ثلاثة متهمين يوهمون المواطنين بالتعيينات في بابل.

وذكرت الخلية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "مفارز جهاز الامن الوطني في محافظة بابل وبعد استحصال الموافقات القانونية وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكنت من القاء القبض على ثلاثة متهمين يوهمون المواطنين بالتعيينات على ملاك وزارة الداخلية، احدهم يدعي انه يمتلك رتبةً عسكريةً في جهاز مكافحة الارهاب".

واضاف البيان: ان "هؤلاء يقومون بتزوير الكتب والاوامر الادارية الصادرة عن وزارة الداخلية (قيادة الشرطة الاتحادية) لأجل الايقاع بالمواطنين مقابل استحصال الاموال منهم".

ولفت الى "تدوين اقوالهم اصولياً، بعدما اعترفوا بتنفيذهم عمليات نصب واحتيال على المواطنين"، مشيرا الى انه "تمت إحالتهم الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات العادلة بحقهم".

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