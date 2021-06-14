الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب أسلحة من الأردن

2021/06/14 | 21:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحبط الجيش الإسرائيلي عملية تهريب أسلحة على الحدود مع الأردن، حيث ضبطت قوة عسكرية عددا من قطع الأسلحة، واعتقلت مشتبها بهم، وفق ما أفادت به مراسلة "الحرة"، الاثنين.

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