2021/06/14 | 21:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد عدّت عصائب اهل الحق، اليوم الاثنين، تعرض جامع أبي حنيفة النعمان لأي استهداف ، هو مقدمة لاستهداف باقي المقدسات الدينية في العراق.وقال القيادي في العصائب، جواد الطليباوي، ان هذا التهديد هو “إذكاء الفتنة الطائفية بين أبناء الشعب العراقي، محذرا “بشكل مباشر أمريكا وأذنابها من مغبة إعادة الفتنة الطائفية المقيتة بين أبناء …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العصائب تعلق على الدعوات لاستهداف مرقد أبي حنيفة first appeared on النور نيوز.

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