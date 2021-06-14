2021/06/14 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كاظم وكارلوس – حسن العلوي انا الان بجلباب القاضي ،لااعرف كاظم ولا كارلوس.ابدأ بكارلوس صوت قوي يشبه كل صوت قوي ،صوت مسموع مألوف ليس فيه سلالم ولا معالم الا معالم الصوت القوي.اما كاظم فصوت مركب من طوابق انه عمارة صوتية تناطح السحاب.كاظم مضغوط الحنجرة مربوط الحنجرة بمحمد الكبنجي عام 1932 ،بمحمدعبد المطلب عام […]

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