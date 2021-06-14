2021/06/14 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثقافية العلوية تحتفي بعبد الواحد حدّاد مطرب ينطلق من الموصل ويجيد أطوار الجنوب بغداد – ياسين ياس اقامت اللجنة الثقافية في نادي العلوية الخميس الماضي احتفالية للمطرب عبد الواحد حداد وبحضور حشد من الفنانين والنقاد والاعلاميين وجمهور غفير.قدمت الجلسة الفنانة بشرى سميسم قائلة(استذكار الرموز العراقية المبدعة في الفن والموسيقى والغناء هو استذكار لتاريخ العراق […]

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