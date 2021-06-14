2021/06/14 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كيدمان بمسلسل من ثمانية أجزاء { لوس انجلوس – وكالات – أطلق القائمون على مسلسل (ناين برفكت سترينجرز) ، الفيديو الترويجي الرسمي للعمل الدرامي، والذي هو من بطولة النجمة الأسترالية نيكول كيدمان والنجمة الأمريكية ميليسا مكارثي ويتألف المسلسل من ثمانية أجزاء، وهو مستوحى من الكتاب الأكثر مبيعاً في قائمة نيويورك تايمز للمؤلف الأسترالي ليان موريارتي.[…]

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