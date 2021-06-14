2021/06/14 | 21:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رثى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، والده الشهيد محمد محمد صادق الصدر واخويه.وينشر “المركز الخبري الوطني” تغريدة الصدر الذي ذكر فيها “ نعم ياوالدي لقد تجهمتنا رجال واستخف بنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر في ذكرى والده: عراقك بالدم يختضب..



وعم الفساد وبالإصلاح لايرغب المركز الخبري الوطني.

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