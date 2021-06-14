تصريح من التربية يخص اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية

2021/06/14 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت وزارة التربية، اليوم الاثنين، اعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي للمراحل غير المنتهية.وقال الناطق الرسمي للوزارة، حيدر فاروق في تصريح تابعه “المركز الخبري الوطني”، ان “وسائل […]

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