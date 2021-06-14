2021/06/14 | 22:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني رثى زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، والده الشهيد محمد محمد صادق الصدر واخويه.وينشر “المركز الخبري الوطني” تغريدة الصدر الذي ذكر فيها “ نعم ياوالدي لقد تجهمتنا رجال واستخف بنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر يرثي والده الشهيد وأخويه بتغريدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يرثي والده الشهيد وأخويه بتغريدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يرثي والده الشهيد وأخويه بتغريدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).