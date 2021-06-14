التربية تنفي اعتماد نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي

2021/06/14 | 22:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

نفت وزارة التربية، اليوم الاثنين، اعتماد امتحانات نصف السنة كدرجة نهائية للعام الدراسي الحالي، فيما دعت الى عدم منح الفرصة لمن يحاول ارباك التلاميذ والطلبة.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع اخبارية وقنوات تلفزيونية، بثت خبر اعتماد درجة امتحانات نصف السنة كدرجة نهاية للعام الدراسي الحالي"، مبينا ان "هذا الخبر عار عن الصحة".

واضاف ان "وزارة التربية اعلنت في وقت سابق استمرار التعليم الالكتروني الى الاول من تموز للمراحل غير المنتهية بعد ذلك يتم بت القرار في هذه المراحل الدراسية"، داعيا الجميع الى "توخي الدقة والحذر في انتقاء الاخبار من مصادرها الرسمية".

وتابع ان "هناك من يحاول ارباك المجتمع والتلاميذ والطلبة"، مطالبا بـ"عدم منح الفرصة لمن يحاول زعزعة التلاميذ والطلبة".

وشدد فاروق على "ضرورة ان "نكون ساندين للطلبة والتلاميذ لكي يتعلموا تعلما جيد".

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