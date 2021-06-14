محطة جي بي نيوز تنطلق في بريطانيا وترفض تشبيهها بـ(فوكس) الأمريكية

2021/06/14 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رفضت‭ ‬محطة‭ “‬جي‭ ‬بي‭ ‬نيوز‭” ‬التلفزيونية‭ ‬الإخبارية‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تطلق‭ ‬برامجها‭ ‬الأحد‭ ‬تشبيهها‭ ‬بشبكة‭ “‬فوكس‭ ‬نيوز‭” ‬الأميركية‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل،‭ ‬آملة‭ ‬في‭ ‬إحداث‭ ‬تغيير‭ ‬في‭ ‬مشهد‭ ‬الإعلام‭ ‬المرئي‭ ‬والمسموع‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬وتُعتبر‭ “‬جي‭ ‬بي‭ ‬نيوز‭” ‬أول‭ ‬قناة‭ ‬إخبارية‭ ‬تنضم‭ ‬إلى‭ ‬الإعلام‭ ‬البريطاني‭ ‬منذ‭ ‬عقدين،‭ ‬وهي‭ ‬تنتقد‭ “‬ثقافة‭ ‬الإلغاء‭” ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬الأصوات‭ […]

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