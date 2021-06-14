اتهامات بالمضايقات والتحرش الجنسي تهز أشهر فرق الباليه

2021/06/14 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جنيف‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تشهد‭ ‬فرقة‭ “‬بيجار‭ ‬باليه‭-‬لوزان‭” ‬أزمة‭ ‬بعد‭ ‬اتهامات‭ ‬بالتحرش‭ ‬والمضايقات‭ ‬وإساءة‭ ‬استخدام‭ ‬السلطة،‭ ‬وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬تدقيق،‭ ‬يسأل‭ ‬البعض‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬عدم‭ ‬التحرك‭ ‬قبل‭ ‬الآن‭ ‬إزاء‭ ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭.‬ فالمؤسسة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬الفرقة‭ ‬الشهيرة‭ ‬التي‭ ‬أنشأها‭ ‬عام‭ ‬1987‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬نجوم‭ ‬الرقص‭ ‬المعاصر‭ ‬موريس‭ ‬بيجار،‭ ‬اعتبرت‭ ‬مع‭ ‬مدرسة‭ ‬رودرا‭ ‬بيجار‭ […]

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