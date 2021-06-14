وفاة الممثل الأميركي نيد بيتي المرشح لجائزة أوسكار

2021/06/14 | 22:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬توفي‭ ‬الاحد‭ ‬عن‭ ‬83‭ ‬عاما‭ ‬الممثل‭ ‬الأميركي‭ ‬نيد‭ ‬بيتي‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬سينمائية‭ ‬كثيرة‭ ‬بينها‭ “‬سوبرمان‭” ‬و‭”‬توي‭ ‬ستوري‭ ‬3‭” ‬و‭”‬نتوورك‭” ‬الذي‭ ‬رُشح‭ ‬عنه‭ ‬لجائزة‭ ‬أوسكار،‭ ‬وفق‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭.‬ وقالت‭ ‬الوكيلة‭ ‬لدى‭ ‬مجموعة‭ “‬شلتر‭ ‬إنترتاينمنت‭ ‬غروب‭” ‬ديبورا‭ ‬ميلر‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬إلكترونية‭ ‬إن‭ “‬نيد‭ ‬توفي‭ ‬لأسباب‭ ‬طبيعية‭ ‬صباح‭ ‬الأحد‭ ‬محاطا‭ ‬بعائلته‭ […]

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