العثور على جثة مدير شباب نينوى مقتولا بظروف غامضة

2021/06/14 | 22:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر على جثة مدير شباب ورياضة نينوى منهل محمد خلف ظهر اليوم قرب قرية تل عاكوب التابعة لناحية النمرود جنوبي شرقي نينوى.

وعبر الكثير من الرياضيين في نينوى عن حزنهم الشديد لمقتل الرياضي منهل محمد خلف بظروف وصفت بالغامضة ومجهولة على حد تعبيرهم، وهذا ما اشار إليه الحكم الأتحادي والناشط الرياضي عبدالرحيم البدراني لـ PUKmedia.

ولم تصدر اي جهة رسمية في نينوى من الطب العدلي والاجهزة الامنية اي بيان حول هذه الحادثة التي تزامنت مع زيارة وزير الداخلية الاتحادي ووفد من القادة الامنيين للمحافظة.

PUKmedia / مثنى النهار / الموصل

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