القبض على 10 ارهابيين في كركوك ومحافظات اخرى

2021/06/14 | 22:27 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، القبض على 10 من ارهابيي داعش في كركوك و3محافظات اخرى.

وجاء في بيان للواء رسول،إنه "بناءً على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وبعد تنفيذ عدد من الواجبات الناجحة التي استهدفت مقرات وبقايا عناصر داعـش في مناطق مختلفة من البلاد، تمكن جهاز مُكافحة الإرهاب من إلقاء القبض على (10) عناصر من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

وأضاف أن أفراد الجهاز "باشروا بسلسلة من الواجبات بدأها في مُحافظتي كركوك وصلاح الدين، حيث تم إلقاء القبض على عُنصرين من العصابات التكفيرية"، مشيرا الى أن "قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت واجبا نوعيا في صحراء الرطبة غربي مُحافظة الأنبار أسفر عن إلقاء القبض على (3) عناصر من بقايا عصابات داعـش الإرهابية".

وتابع أن افراد الجهاز "انطلقوا بعدها على ضوء الاعترافات المستخلصة من العناصر الإرهابية الملقى القبض عليهم، نحو عدد من الأهداف في العاصمة بغداد ومُحافظة الأنبار، أسفرت عن إلقاء القبض على (5) إرهابيين".

PUKmedia / متابعة

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