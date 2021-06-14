2021/06/14 | 22:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بيان تسجل دائرة محافظة واسط في الفترة الأخيرة إعداد متصاعدة للمصابين بفايروس كورونا المستجد وأيضا زيادة واضحة جدا في إعداد الحالات الحرجة والتي تحتاج دخول الى ردهات العناية المركزة مما يؤشر عدم التزام من قبل المواطنين باجراءات الوقاية من الفايروس الصادرة من لجنة الصحة والسلامة الوطنية وكذلك توصيات خلية الازمة في المحافظة وكذلك ضعف كبير في الإقبال على اهذ اللقاح ..لذلك نهيب بالمواطنين كافة ونؤكد بشدة على ضرورة الالتزام باجراءات الوقاية من خلال الابتعاد عن التجمعات في الأماكن المغلقة وارتداء الكمامات ونؤكد أيضا بضرورة التوجه للمؤسسات الصحية لأخذ اللقاح الخاص بفايروس كورونا كونه السبيل الوحيد مع الإجراءات الوقائية للحماية من هذا الفايروس اللعين وتجنب الإصابة والعودة للحياة الطبيعية ..كوادر دائرة الصحة تبذل جهود كبيرة في التحري وأخذ المسحات التشخيصية وكذلك في منافذ اللقاح اضافة لجهود الكوادر الطبية في المستشفيات ومراكز العزل ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة عراقية تستغيث: ضعف بالإقبال على اللقاح وزيادة بإصابات كورونا- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة عراقية تستغيث: ضعف بالإقبال على اللقاح وزيادة بإصابات كورونا- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).